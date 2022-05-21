Bakan Kasapoğlu: "Kadın sporcularımız Türkiye'nin adını zirveye yazmadılar zirveye kazıdılar"

NEVŞEHİR - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Sporcularımızın Uluslar Arası Boks birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks şampiyonasında elde ettikleri 5 altın madalya ile ilgili "Türkiye'nin adını Zirveye yazmadılar Zirveye Kazıdılar" dedi.

Gençilk haftası çerçevesinde Türkiye Hava Sporları Federasyonunca düzenlenen bir dizi etkinliklere katılmak üzere Kapadokya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu budara gazetecilere açıklamada bulundu.

Sabahın erken saatlerinde gençler ile birlikte Sıcak Hava Balonuna binen Kasapoğlu Kapadokya'yı kuş bakışı izledi.

Bakan Kasapoğlu Sıcak Hava Balonu havalanmadan önce yaptığı açıklamada "Sporcularımız Türkiye'nin adını zirveye yazmadılar zirveye kazıdılar. 5 tane birden altın madalya takım halinde Dünya Şampiyonu, hakikatten büyük bir mutluluk. Ülkemiz açısından sporumuzun bugünün ve yarınları açısından, kadın sporcular açısından geldiğimiz noktayı göstermesi apayrı bir heyecan" dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Spordaki güçlü duruşumuzun ne kadar doğru bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Gençlerle hem Kapadokya'da olmak hem bu heyecanları paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Biliyorsunuz Gençlik haftası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık. Gençlik Haftası etkinliklerimiz tüm Türkiye'de coşku ve heyecanla devam ediyor.

Bu günde Kapadokya'da gençlerle beraber olmak, Nevşehir'de Gençlik Merkezimizin gençleri birlikte olmak bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.