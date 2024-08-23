Gençlik ve Spor Bakanlığı Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen 'Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı' başvuruları başladı. Kamp, sürdürülebilir tarımın temel ilkeleri, tarım ekonomisinin dinamikleri, tarım sektöründe kariyer imkanları ve tarımda teknolojik gelişmelerle ilgili kapsamlı bir eğitim sunuyor.

23.08.2024 14:34
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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı" başvuruları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, gençlerin geleceğin tarımına ve ekolojik hayatına yön vermesini sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu çerçevede düzenlenecek Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başvuruları başladı. Kamp, sürdürülebilir tarımın temel ilkeleri, tarım ekonomisinin dinamikleri, tarım sektöründe kariyer imkanları ve tarımda teknolojik gelişmelerle ilgili kapsamlı bir eğitim sunuyor. Katılımcılar, yenilikçi çözümlerle ilgili atölyelere katılabilecek ve gezilerle dolu bir programda yer alabilecek.

18-23 yaş aralığında bulunan, seyahat etmeye ve kamp yapmaya herhangi bir engeli bulunmayan, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans bölümlerinde öğrenim gören gençler, bu deneyim için başvuruda bulunabilecekler. Kamp, Hatay Arsuz Uluçınar Gençlik Kampı'nda 1. dönem kadın kampı 18-23 Eylül, 2. dönem erkek kampı 25-30 Eylül tarihleri arasında, 200 kadın ve 200 erkek olmak üzere 400 gencin katılımıyla gerçekleşecek.

22 Ağustos tarihinde başlayan başvurular, 2 Eylül tarihinde sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanlığı Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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