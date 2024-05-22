Gençlik ve Spor Bakanlığı kartının kullanıldığı lüks otomobil iddiası doğrulanmadı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Gençlik ve Spor Bakanlığının kartının kullanıldığı lüks otomobil yolda görüldü" yönünde iddialar bulunduğu belirtildi. İddiaların doğru olmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiada adı geçen federasyonun ve aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Haberde yer alan araç kimlik kartının sahte olduğu tespit edilmiş olup konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca Bakanlık çalışanı olmayan kişilere herhangi bir kimlik kartı ya da araç kartı verilmesi söz konusu değildir. 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar tasfiye edilirken, ihtiyaç fazlası araçlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmektedir." - ANKARA