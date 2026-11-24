Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeni izin ve rapor sistemi Eskişehir'de tanıtıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye aldığı yeni izin ve rapor sistemi, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline bilgilendirme toplantısında anlatıldı. İl Müdürü Hasan Kalın'ın katıldığı toplantıda işleyiş ve kullanım süreçleri ele alındı, sorular yanıtlandı.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni izin ve rapor sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yeni sistemin işleyişi, kullanım süreçleri ve uygulamaya ilişkin detaylar ele alındı. Kurum çalışanlarının sorularının da yanıtlandığı programda, yeni sistemin işleyişiyle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Kaynak: İHA
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