 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleriyle Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezileri - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleriyle Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezileri

Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleriyle, yurtlarda kalan öğrencilerin bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlayabilmek, sosyal iletişim becerilerini geliştirebilmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleriyle Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezileri
28.12.2023 - 13:06,  Güncelleme: 13:20
Abone Ol

Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleriyle, yurtlarda kalan öğrencilerin bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlayabilmek, sosyal iletişim becerilerini geliştirebilmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Düzenlenen geziler ile gençlere, tarih bilinci kazandırmanın yanı sıra, milli duygularını güçlendirerek Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmeleri amaçlanıyor.

Hasan Basri Çantay ve Balıkesir Kız Yurdu öğrenciler düzenlenen geziyle Havran ilçesinin tarihi ve kültürel mekanlarına bir yolculuk yaptı. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı. Tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasında son derece etkili olan geziler ile gençler, gezemedikleri, görmedikleri yerleri keşfetme fırsatı bulduklarını ve şehrimizin doğasına hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Bigadiç Kız Yurdu öğrencileri ile birlikte 'Çanakkale Şehitlik Gezisi' gerçekleştirildi. 44 genç düzenlenen gezi ile Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda unutulmaz bir deneyim yaşadı. Öğrenciler, Türk milletinin kahramanlık destanının yazıldığı toprakları ziyaret ederek, şehitlerimizin anısına saygılarını sundu.

Çanakkale'de destan yazan atalarımızın kahramanlık hikayelerini yerinde dinleyerek ve bu vatanın var oluş hikayesini derinden hissettiklerini belirten gençler, tarihi mekanları ziyaret ederek, milli mücadele ruhunu daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin etkinliklerimize gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkemizin her bir köşesinin tarihiyle, doğasıyla, kültürel zenginlikleriyle, kendine özgü değerleriyle önemli olduğunu, ilimiz topraklarının da barındırdığı paha biçilmez kültürel mirasın yanı sıra sahip olduğu coğrafyanın sunduğu eşsiz doğal değerleriyle de adeta açık hava müzesi niteliği taşıdığını belirtti. Gençlerimizin bu tür faaliyetlere katılmalarını çok önemsediklerini, şehrimize gelen tüm gençlere güzel vakit geçirmeleri temennileriyle teşekkür etti." - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Balıkesir, Spor, Kültür, Doğa, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleriyle Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezileri - Son Dakika


14:23
10 kişinin öldüğü zincirleme kazası sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın 10 kişinin öldüğü zincirleme kazası sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın
13:52
AVM otoparkında siyanür içerek intihar etti! Aracın camına bir de not yazmış AVM otoparkında siyanür içerek intihar etti! Aracın camına bir de not yazmış
13:49
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:38
12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04
Müstehcen içerikli parti düzenleyen 'Fergio House' hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:39
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:32
Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak

Son Dakika
14:23 10 kişinin öldüğü zincirleme kazası sonrası kritik uyarı: Sis etkili olacak, 3 gün boyunca bu yollara çıkmayın
13:49 Türkiye beşik gibi sallanıyor! Malatya'nın ardından bir deprem de Muğla'da meydana geldi
13:52 AVM otoparkında siyanür içerek intihar etti! Aracın camına bir de not yazmış
13:38 12 askerimizin şehit olduğu saldırıda yaralı komutan çatışmaya devam etmiş
13:04 Müstehcen içerikli parti düzenleyen "Fergio House" hesabına operasyon! 19 kişi gözaltında
12:39 Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
12:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak
12:32 Yeni yılda benzine ve motorine ÖTV zammı geliyor! Benzin 38 lirayı, motorin 40 lirayı aşacak
12:31 Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dolandırılan ünlülere tepki gösterdi
12:19 Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 14:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanlığı Projeleriyle Öğrencilere Tarih ve Kültür Gezileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement