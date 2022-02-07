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Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

07.02.2022 14:54
Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in babası Abdurrahman Keleş (70) toprağa verildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in babası Abdurrahman Keleş (70) toprağa verildi.

Bir süredir Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Abdurrahman Keleş, hayatını kaybetti. Abdurrahman Keleş'in cenazesi Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abuddarhman Keleş, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı
Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, gençlik, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş'in acı kaybı - Son Dakika


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