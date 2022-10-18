Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti

18.10.2022 15:34
Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan 6 maden işçisinin tedavi gördüğü İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aileleri...

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan 6 maden işçisinin tedavi gördüğü İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aileleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya yönetim kurulu adına Amasra Şubesi yöneticileriyle birlikte İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 6 maden işçisinin aileleriyle görüştü. Genel Sekreter Kaya, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit ile görüşerek maden işçilerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Kaya, işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi vererek, "Maden işçisi arkadaşlarımızın tedavisi sürüyor. Tedavileri nedeniyle kendileriyle görüşme imkanımız olmadı ama ailelerinin yanında olmaya çalıştık. Başhekim ile görüştük. Sağlık durumları hakkında bilgi aldık. İşçilerimizden İbrahim Çelik'in bugün yoğun bakımdan normal servise alınması söz konusu. Remzi Taşkömür arkadaşımızın da normal servise alınması gündemde. Hepsini yakından takip ediyoruz. Diğer madenci arkadaşlarımızın sağlık durumlarını da yakından takip ediyoruz. Umudumuz ve inancımız hepsinden sağlık durumları konusunda kısa sürede iyi bir haber almak" dedi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
GMİS GENEL SEKRETERİ YARALI MADENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI GMİS GENEL SEKRETERİ YARALI MADENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI İstanbul'da tedavi edilen maden işçilerinden 2'si normal odaya alınacak İstanbul'da tedavi edilen maden işçilerinden 2'si normal odaya alınacak
Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, İstanbul, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 18:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement