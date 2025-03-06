Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

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Tavşanlı'daki söyleşisinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Arslanbey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, il genelinde yapılan tatbikatla heyecan dolu anlar yaşandı.

Tavşanlı Yeşilay Temsilciliği tarafından okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme etkinliği sırasında, bir anda siren sesi duyuldu. Siren sesinin duyulmasıyla birlikte, öğrenciler ve öğretmenler önceden planlandığı gibi hızla masa altlarına girerek korunma pozisyonu aldılar. Kısa bir süre sonra, sakin ve düzenli bir şekilde okul binasını terk ederek bahçede toplandılar. Okul Müdürü Halil Muslu, yaklaşık 2 dakika içinde okulu tahliye eden öğrencileri tebrik etti. Muslu, bahçede yaptığı açıklamada, olayın bir tatbikat olduğunu ve öğrencilerin gösterdiği soğukkanlılığın önemini vurguladı.