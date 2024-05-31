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Gercüş'te öğretmen ve öğrencilerden Türk Halk Müziği dinletisi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde Ziya Gökalp ortaokulu öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk Halk Müziği korosunun verdiği konser büyük ilgi gördü.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen şiir dinletisinde, öğretmen ve öğrencilerin seslendirdiği şiir dinletisi davetlilerce ilgiyle dinlendi ve büyük beğeni topladı.

Etkinliğinde sahneye çıkan Ziya Gökalp Ortaokulu Müzik öğretmeni Zuhal Sayat ve öğrenciler, seslendirdikleri şiir ve türkülerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattılar. Programa katılanlar okunan birbirinden güzel şiirlerle zaman zaman duygulanırken, türkülerle de coşup moral depoladılar. Çok sayıda öğrenci de koroda yer aldı.