Gercüş'te Zorlu Kaya Balı Hasadı - Son Dakika
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Gercüş'te Zorlu Kaya Balı Hasadı

Gercüş\'te Zorlu Kaya Balı Hasadı
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Yalçın Yıldız, 600 metre yükseklikte organik kaya balı hasadı yapıyor, bu süreç adrenalini artırıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde, doğanın sarp bağrından elde edilen tamamen organik kaya balı hasadı başladı. Dron kameralarıyla anbean kaydedilen tehlikeli yolculukta, geçtiğimiz yıllarda en fazla 300 metrelik dik kayalıklara inilerek yapılan bu zorlu mesafe, bu yıl sınırları aşarak 600 metrelik dev uçurumlara kadar ulaştı. Metrelerce yükseklikteki dik kayalıklara tırmanarak ve halatlarla inerek bal çıkaran beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, tehlikeye aldırış etmeden hobisini sürdürüyor.

Hobi amacıyla başladığı kaya balı avcılığını halatlar yardımıyla 600 metreyi bulan dev kayalıklara inerek gerçekleştiren Yıldız, aldığı dağcılık eğitimi sayesinde bu zorlu sürecin üstesinden geliyor. Metrelerce yükseklikteki kayalıklarda asılı kalarak doğal kaya balını çıkartan Yıldız'ın adrenalini yüksek o anları dron görüntüleriyle de gözler önüne serildi. Dışarıdan bakıldığında korkutucu görünen bu işin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Yıldız, dağcılık tecrübesi sayesinde yükseklik ve zorlu şartların kendisine tehlikeli gelmediğini ifade ederek tamamen doğal ve şifalı kaya balını bin bir emekle sofralara ulaştırıyor.

Gercüş'ün el değmemiş coğrafyasında geleneksel ve hobi amaçlı yöntemlerle yapılan bu özel ve adrenalin dolu hasat, bölgedeki doğaseverler ve yerel halk tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, "Şu an kaya balı çıkarmaya çalışıyoruz. Kayalara inip doğal kaya balı çıkarıyoruz. Bu sene çok fazla kaya balı var. Günde iki üç tane yuva açmaya çalışıyorum. Bazen çok aşırı yüksek olduğu için yetiştiremiyoruz ama yükseklik fazla olmadığı zaman iki üç tane arı kovanı birden açmış oluyoruz. Ben normalde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Bu işi de hobi olarak yapıyorum, çok da seviyorum. Yaz boyunca bu şekilde değişik değişik yerlere gidip kaya balı çıkartıyorum. Aşırı bir şekilde fazla çıktığı zaman ekip olarak satmaya çalışıyoruz. Yani kayalıklar mesela göründüğü gibi bazen 200 metrelik yerlere iniyoruz; geçen seneler en yüksek 300 metreydi, şu an ise tam 600 metrelik kayalara iniyoruz. Bazen 20, 30 metre iniyoruz. Arının girdiği yuvaya bağlı olarak yükseklik değişiyor. Aşırı bir şekilde tehlikesi var, herhangi bir hatayı kabul etmiyor. 4-5 tane istasyon kurup o şekilde inmeye çalışıyorum. Dağcılık eğitimimi alarak ben bu işi yaptım ve hobi olarak sürdürüyorum. Eğitim almayanlar kesinlikle bu işi yapmaya çalışmasın" dedi.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gercüş'te Zorlu Kaya Balı Hasadı - Son Dakika

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