Geri Dönüşüm ile Yenilik: Eski Kıyafetler Yeni Tasarımlar - Son Dakika
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Geri Dönüşüm ile Yenilik: Eski Kıyafetler Yeni Tasarımlar

Geri Dönüşüm ile Yenilik: Eski Kıyafetler Yeni Tasarımlar
05.06.2026 09:31
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Samsun'da kursiyerler, eski kıyafetleri dönüştürerek hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor.

Samsun'da İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticiler ve kursiyerler, kullanılmayan kıyafetleri yeniden tasarlayarak yeni ürünlere dönüştürüyor. Özellikle eski kot pantolonlardan hazırlanan modern elbiseler dikkat çekerken, geri dönüşüm çalışmaları hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında atık durumdaki kumaşlar, eski kıyafetler ve danteller kursiyerlerin el emeğiyle yeniden hayat buluyor. Kullanılamaz hale gelen kot kıyafetler kesilip yeniden biçimlendirilirken, ortaya günlük kullanıma uygun modern tasarımlar çıkıyor. Özellikle kot kumaşlardan hazırlanan elbiseler ve dantel detaylı kıyafetler görenlerin ilgisini çekiyor.

Merkezde görev yapan usta öğretici Ayşegül Koç, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek, "Sergimizde kot ve dantelden geri dönüştürülmüş ürünler oluşturduk. Bazıları sıfırdan üretildi, bazıları ise eski kıyafetlerin ve dantellerin dönüştürülmesiyle hazırlandı. Geri dönüşüm hepimiz için çok önemli. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Halk Eğitim Merkezi'nde hem üretim yapıyor hem de ürettiklerimizin satışını gerçekleştirerek kursiyerlerimize gelir kapısı sağlıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin hayata katılımına da katkıda bulunuyoruz" dedi.

Kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin satışının da yapıldığı öğrenilirken, çalışmalar sayesinde birçok kişinin hem meslek öğrendiği hem de aile ekonomisine katkı sunduğu belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Geri Dönüşüm ile Yenilik: Eski Kıyafetler Yeni Tasarımlar - Son Dakika

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