Germencik Belediye Başkanı Çölyak Farkındalık Günü etkinliğine katıldı

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği 9 Mayıs Çölyak Farkındalık Günü etkinliğine katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen voleybol maçında, oyuncular sahaya 'Çölyak Hastalığının Farkındayız, Hastalarımızın Yanındayız' yazılı pankartla çıktılar. Dostluk maçında, Evimin Sultanları ve ADÜ Veterinerlik takımları mücadele etti. Etkinliği ailesi ile birlikte takip eden Başkan Zencirci, ilerleyen süreçte Germencik belediyesinin, gluten içermeyen gıdalarla beslenmek zorunda kalan kısıtlı yiyecek imkanına sahip Çölyak hastaları için glutensiz gıda üretebileceklerini söyledi. - AYDIN