Başkan Zencirci\'den Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi\'ne inceleme

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan düzenlemeler kapsamında padok sayısının artırıldığı ve betonlama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, bu sayede sokak hayvanlarının daha ferah ve güvenli bir ortamda barınmalarının hedeflendiği ifade edildi. İncelemelerinin ardından padok betonlama çalışmalarında görev yapan belediye personeliyle bir araya gelen Başkan Zencirci, işçilerle öğle yemeği yiyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Germencik Belediyesi'nin sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Zencirci, can dostlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti. - AYDIN