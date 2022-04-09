Germencik Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Germencik Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor

09.04.2022 15:13
Germencik Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor

Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle son olarak hizmete giren ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Fuat Öndeş tarafından açılışı yapılan Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Tesisinin ardından...

Germencik Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle son olarak hizmete giren ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Germencik Belediye Fuat Öndeş tarafından açılışı yapılan Otizmli ve Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Çok Amaçlı Spor Tesisinin ardından doğalgaz firması yetkilileri ile bir araya gelerek ilçeye doğalgaz müjdesini verdi. Öncesinde 8 Mart'ta yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kültür, Sanat ve Spor Merkezi ile Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi olmak üzere 2 tesis ve 18 Mart'ta 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerini açarak hizmete sunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş 8 Mart-8 Nisan arası yani 1 ayda toplam 5 projeyi hayata geçirdi.

"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katkıları ve desteğiyle birlikten kuvvet doğuyor" ifadelerini kullanan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediyesi'nin uyumlu çalışmasının Germencik'in marka değerini arttırdığını söyledi. Fuat Öndeş "Germencik Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Merkezi ile Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezimiz, Büyükşehir Belediyemizin ilçemize kazandırdığı Otizm Merkezimiz sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanlarında önemli eksiklikleri giderdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun varlığı ve katkılarıyla birlikten kuvvet doğar ilkesiyle halkımızın talepleri ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap veriyoruz" dedi.

100. Yıl Lozan Sosyal Tesisleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş sosyal alan vurgusu yaptı. Öndeş "Sosyal alanlar kazandırmak, her yaştan vatandaşımızın sportif aktivelerini yürütmesi için projeler hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu doğrultuda Turanlar Yolu üzerinde bulunan 100. Yıl Lozan Sosyal Tesislerimiz içerisinde bulunan mesire alanıyla halkımızın keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olmasının yanında halı sahasıyla da sportif faaliyetlere imkan tanıması açısından hayata önemli bir proje oldu. Projeyi hayata geçirerek sosyal ve sportif alan eksikliği olan ilçemizde bu sorunu ortadan kaldırdık. Ayrıca Ortaklar'da halı saha yapımlarımız tamamlandı, son hazırlıklarımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Doğalgaz müjdesini de paylaşan Fuat Öndeş şunları kaydetti. "8 Mart'tan bugüne büyükşehir belediyemizin de desteğiyle 4 tesis hizmete açtık. 8 Nisan'da da doğalgaz firması yetkileri ile bir araya gelerek doğalgaz çalışmalarının bayram sonrasında Mayıs ayında başlayacağı müjdesini verdik. Çalışmalar Ekim ayında tamamlanıp kış başında da ilçemize ilk doğalgazı vereceğiz. Bu müjdemizle birlikte 8 Mart 8 Nisan arasında yani 1 ayda 4 tesis hizmete açtık, 1 projeyi hayata geçirdik. İşimize gücümüze bakıyor, ilçemiz için en iyisini en güzelini her şeyden öte verimli olacak ihtiyacı giderecek nokta atış iş ve icraatları gerçekleştiriyoruz. İmkansızlıklardan imkan oluşturuyor, halkımız ve ilçemiz için aşkla çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

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Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'na sahip çıkıyor Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumları'na sahip çıkıyor Başkan Öndeş'ten doğalgaz müjdesi Başkan Öndeş'ten doğalgaz müjdesi

Özlem Çerçioğlu, Fuat Öndeş, Germencik, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika


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