Germencik Belediyesi'nden Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Germencik Belediyesi'nden Afet Farkındalık Eğitimi

Germencik Belediyesi\'nden Afet Farkındalık Eğitimi

Germencik Belediyesi, AFAR Afet Kurtarma Eğitim ve Yardım Derneği ile birlikte afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla afet farkındalığı artırmaya yönelik eğitim programı düzenleyecek. Eğitim, 15 Şubat'ta başlayacak.

12.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:26
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Germencik Belediyesi, AFAR Afet Kurtarma Eğitim ve Yardım Derneği ile birlikte afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenleyecek.

Germencik Belediyesi vatandaşlara afet anlarında nasıl doğru müdahale edeceklerini öğretmek, yangın ve ilk yardım konusunda temel bilgileri kazandırmak için eğitim düzenleyecek. Bilinçli toplum hedefiyle afetlere yönelik bilgi ve farkındalığı artırmayı amaçlayan etkinlikte, Afet Farkındalık Eğitimi, Temel Yangın Eğitimi ve Temel İlk Yardım Eğitimi verilecek. 15 Şubat Cumartesi günü Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan eğitim saat 11.00'de başlayacak.

"Afet anında doğru müdahale hayat kurtarır" diyen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "AFAR Afet Kurtarma Eğitim ve Yardım Derneği ile birlikte düzenleyeceğimiz bu eğitimde, afet farkındalığını artırarak, temel yangın ve ilk yardım bilgilerini halkımıza aktaracağız. Yapmamız gerekenleri öğrenip pratik bilgiler edineceğiz. Tüm halkımız davetlidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi'nden Afet Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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