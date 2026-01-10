Germencik'te semt pazarında sıkı Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Germencik'te semt pazarında sıkı Denetim

Germencik\'te semt pazarında sıkı Denetim
10.01.2026 13:45  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, Ortaklar Semt Pazarı'nda gıda güvenliği ve çevre kirliliği denetimi gerçekleştirerek kurallara uymayan pazarcıları pazardan çıkardı. Başkan Burak Zencirci, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini açıkladı.

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, Ortaklar Semt Pazarı'nda çevre kirliliği ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Kurallara uymayan pazarcılar pazardan çıkarıldı.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ortaklar Semt Pazarı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre kirliliği ve gıda güvenliği ön planda tutulurken, pazar yerinde oluşabilecek görüntü kirliliği ve atık sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtıldı. Ekipler, atıkların düzenli şekilde toplanması konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, gıda yönetmeliğine uygun satış yapmadığı tespit edilen bazı pazarcılar ise pazardan uzaklaştırıldı. Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve temiz ortamlarda alışveriş yapması bizim önceliğimiz. Denetimlerimiz tüm sebze ve meyve pazarlarımızda devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Burak Zencirci, Belediye, Zabıta, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'te semt pazarında sıkı Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:56:47. #7.11#
SON DAKİKA: Germencik'te semt pazarında sıkı Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.