Germencik\'te semt pazarında sıkı Denetim

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, Ortaklar Semt Pazarı'nda çevre kirliliği ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Kurallara uymayan pazarcılar pazardan çıkarıldı.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ortaklar Semt Pazarı'nda kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çevre kirliliği ve gıda güvenliği ön planda tutulurken, pazar yerinde oluşabilecek görüntü kirliliği ve atık sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla pazarcı esnafına çöp poşetleri dağıtıldı. Ekipler, atıkların düzenli şekilde toplanması konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, gıda yönetmeliğine uygun satış yapmadığı tespit edilen bazı pazarcılar ise pazardan uzaklaştırıldı. Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulandı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve temiz ortamlarda alışveriş yapması bizim önceliğimiz. Denetimlerimiz tüm sebze ve meyve pazarlarımızda devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN