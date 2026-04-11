Germencik\'te ticari işletmelere zabıta denetimi sürüyor

Germencik Belediyesi, ilçe genelindeki ticari işletmelerin yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla denetim çalışmalarına devam ediyor.

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren işletmeleri tek tek inceleyerek mevzuata uygunluk, hijyen şartları ve genel işleyişe ilişkin kontroller gerçekleştiriyor. Denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüldüğü ve vatandaşların güvenli, sağlıklı hizmet almasının hedeflendiği belirtildi. Belediye ekiplerinin, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaların planlı şekilde devam edeceği ifade edildi. Germencik Belediyesi tarafından yapılan denetimlerle, hem esnafın yasal çerçevede faaliyet göstermesi hem de vatandaş memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor. Konu ile ilgili Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İlçemiz genelindeki ticari işletmelerin yasal mevzuata uygunluğunu denetlemek amacıyla zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz incelemelerine devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN