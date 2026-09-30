Germencik Belediyesi yağış öncesi mazgal temizliği başlattı, Başkan Zencirci uyardı

Germencik Belediyesi yağış öncesi mazgal temizliği başlattı, Başkan Zencirci uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Germencik Belediyesi, yağış sezonu öncesinde ilçe genelindeki sorumluluk alanı mazgallarında temizlik başlattı. Ekipler, su birikintisi ve taşkınları önlemek için atık ve çöpleri temizliyor; Başkan Zencirci vatandaşlara mazgallara çöp atmama çağrısı yaptı.
Germencik Belediyesi, yağış sezonu öncesinde ilçede sorumluluk alanında bulunan mazgallarda temizlik çalışması başlattı.
İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, yağışlarla birlikte su birikintilerinin ve taşkınların önüne geçilebilmesi için mazgallarda biriken atık ve çöpleri temizliyor. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların yağış sezonu başlamadan önce tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yağmur sezonu gelmeden gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, belediyenin sorumluluk alanlarında bulunan mazgalların temizliğinin titizlikle yapıldığını ifade etti.
Çalışmaların daha sağlıklı ve etkili yürütülebilmesi için vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Zencirci, mazgallara çöp ve atık atılmamasını istedi. Mazgalların atıklarla tıkanmasının yağış sırasında suyun tahliyesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilirken, vatandaşların temizlik çalışmalarına destek olması istendi. İlçe genelindeki mazgalların temizliğine yönelik çalışmaların yağış sezonu boyunca da ihtiyaç doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.
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