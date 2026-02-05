Zabıta ekiplerinden semt pazarında sağanak uyarısı

Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, beklenen sağanak yağış öncesinde ilçede kurulan semt pazarında denetim ve bilgilendirme çalışması yaparak esnafı olumsuzluklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Germencik Belediyesi, beklenen sağanak yağış öncesinde ilçe genelinde olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede kurulan semt pazarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, pazar alanında faaliyet gösteren esnafları yaklaşan sağanak yağışa karşı bilgilendirerek, gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde, pazar alanında düzenin korunması ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla alınması gereken önlemler hatırlatılırken, mağduriyetlerin yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar esnafa aktarıldı. - AYDIN