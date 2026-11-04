Germencik Halk Eğitimi Merkezi Erasmus projesinde son hareketliliği Mallorca'da yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Germencik Halk Eğitimi Merkezi Erasmus projesinde son hareketliliği Mallorca'da yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Germencik Halk Eğitimi Merkezi Erasmus projesinde son hareketliliği Mallorca\'da yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Halk Eğitimi Merkezinin ortağı olduğu Erasmus+ projesinin son hareketliliği Mallorca'nın Manacor kentinde yapıldı. Kurum müdürü, proje koordinatörü öğretmen ve iki kursiyerin katıldığı programla uluslararası faaliyetler tamamlandı.

Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nin ortakları arasında yer aldığı Culturecox Empowerment Projesi'nin son uluslararası hareketliliği İspanya'nın Mallorca Adası'nda gerçekleştirildi. Beş ülkenin iş birliğiyle yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında Germencik'ten İspanya'ya giden heyette kurum müdürü, proje koordinatörü öğretmen ve iki yetişkin kursiyer de yer aldı.

Germencik Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında düzenlenen son uluslararası hareketliliğe İspanya ev sahipliği yaptı. Mallorca Adası'ndaki Manacor kentinde bulunan CEPA Llevant tarafından gerçekleştirilen programa, Germencik Halk Eğitimi Merkezi'ni temsilen Kurum Müdürü Rıdvan Güleç, proje koordinatörü öğretmen Suna Unutmaz Özbek ve iki kursiyer katıldı.

Erasmus kapsamında yürütülen proje ile yetişkin bireylerin çevre bilinci, dijital beceriler ve aktif vatandaşlık alanlarında gelişimlerinin desteklenmesi, farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor. Manacor'da düzenlenen program boyunca katılımcılar, ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirilen eğitim ve kültürel etkinliklere katılarak İspanya'daki uygulamaları yakından tanıma fırsatı buldu.

Program kapsamında proje ortaklarıyla gerçekleştirilen toplantılarda ise bugüne kadar yürütülen faaliyetler, elde edilen kazanımlar ve projenin gelecekte de sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, eğitim ve çevre alanındaki deneyimlerini paylaşarak ortak öğrenme ortamlarında bir araya geldi.

Beş ülke ortaklığında yürütüldü

Türkiye, İtalya, İspanya, Malta ve İrlanda'dan kurumların ortaklığıyla hayata geçirilen proje, farklı ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası hareketliliklerle katılımcılara yeni öğrenme ve kültürel deneyim fırsatları sundu. Proje süresince yetişkin eğitimi, çevre bilinci, dijital beceriler ve aktif vatandaşlık konularında farklı ülkelerin uygulamaları tanıtıldı.

İspanya'daki son hareketlilikle birlikte projenin uluslararası faaliyetleri tamamlanırken, süreç boyunca elde edilen bilgi ve deneyimlerin Germencik Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek yaygınlaştırma çalışmalarıyla kursiyerlere ve yerel topluma aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Halk Eğitimi MerkeziGüncelEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
Deniz Undav’dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt
10:54
Birinci sıra şaşırttı 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:15:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Erasmus projesinde son hareketliliği Mallorca'da yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android