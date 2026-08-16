Genç yaşta yakalandığı hastalığa yenik düştü

Aydın'ın Germencik ilçesinde kanser tedavisi gören 27 yaşındaki Gülben Kayakuş hayatını kaybederken, genç yaşta gelen ölüm ailesi başta olmak üzere ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Belediyesi personeli Hatice Kayakuş ve esnaf Ahmet Kayakuş'un kızları Gülben Kayakuş'un bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması yoğun bakıma alınan Kayakuş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kayakuş'un ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Başkan Zencirci'den taziye mesajı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de Kayakuş'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Zencirci mesajında, Kayakuş ailesinin acısını paylaştığını belirterek, hayatını kaybeden Gülben Kayakuş'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.