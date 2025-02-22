Germencik'te Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor - Son Dakika
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Yerel

Germencik'te Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor

Germencik\'te Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri, ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik, bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştiriyor.

22.02.2025 16:18  Güncelleme: 16:21
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, Ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Germencik Belediyesi ekipleri, camilerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına hız kazandırdı. Bu çerçevede Meşeli ve Çarıklar mahallelerine giden ekipler, camilerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelindeki tüm camilerde detaylı temizlik işlemlerinin süreceği öğrenilirken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışmaların sadece Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını, düzenli olarak ibadethanelerin temizlendiğini vurguladı. Camilere giden beleye temizlik ekipleri, temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçemizdeki tüm camilerde bakım, temizlik ve yenileme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Programımız dahilinde Meşeli ve Çarıklar mahallelerimizdeki camilerimizde çalışma gerçekleştirdik" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Germencik, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik'te Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor - Son Dakika

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