Çocuklar tasarladı, Başkan Zencirci parkın sözünü verdi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mesudiye Mahallesi Muhtarı Barış Köse ve mahallede yaşayan çocukları makamında ağırladı. Ziyarette çocuklar, kendi tasarladıkları oyun parkı projesini Başkan Zencirci'ye anlattı.

Mesudiye Mahalle Muhtarı Barış Köse ve beraberindeki çocuklar, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret ederek mahallelerine yapılmasını istedikleri oyun parkı konusunda taleplerini iletti. Çocukların hazırladığı oyun parkı fikri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Zencirci, çocukları Fen İşleri Müdürü ile de bir araya getirerek tasarladıkları oyun parkı hakkında detaylı değerlendirme yapılmasını sağladı. Çocukların taleplerinin ardından projenin belediyenin program takvimine dahil edilerek hayata geçirilmesi konusunda söz verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zencirci, Mesudiye Mahalle Muhtarı Barış Köse ve çocuklara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.