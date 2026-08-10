Çocuklar tasarladı, Başkan Zencirci parkın sözünü verdi - Son Dakika
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Çocuklar tasarladı, Başkan Zencirci parkın sözünü verdi

Çocuklar tasarladı, Başkan Zencirci parkın sözünü verdi
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Mesudiye Mahallesi'nden Başkan Zencirci'yi ziyaret eden çocuklar, tasarladıkları oyun parkı projesini anlattı. Başkan, projenin belediye programına alınacağını belirtti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mesudiye Mahallesi Muhtarı Barış Köse ve mahallede yaşayan çocukları makamında ağırladı. Ziyarette çocuklar, kendi tasarladıkları oyun parkı projesini Başkan Zencirci'ye anlattı.

Mesudiye Mahalle Muhtarı Barış Köse ve beraberindeki çocuklar, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret ederek mahallelerine yapılmasını istedikleri oyun parkı konusunda taleplerini iletti. Çocukların hazırladığı oyun parkı fikri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Zencirci, çocukları Fen İşleri Müdürü ile de bir araya getirerek tasarladıkları oyun parkı hakkında detaylı değerlendirme yapılmasını sağladı. Çocukların taleplerinin ardından projenin belediyenin program takvimine dahil edilerek hayata geçirilmesi konusunda söz verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zencirci, Mesudiye Mahalle Muhtarı Barış Köse ve çocuklara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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