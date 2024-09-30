Germencik\'te Kuru İncir Üreticilerine Toksin Eğitimi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın İl Tarım ve Orman ile Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, kuru incir üreticilerine aflatoksin ve okratoksin bulaşabilirliğini önleme konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksal, Germencik İlçe Müdürü İlknur Kavas ve kontrol görevlileri, depolama ve paketleme alanlarında üreticilere önemli bilgiler aktardı. Aflatoksin ve okratoksin gibi zararlı maddelerin kuru incirlerde nasıl oluştuğu, bu maddelerin sağlık üzerindeki etkileri ve bulaşma risklerinin nasıl azaltılacağı üzerinde duruldu. Üreticilere, depolama şartlarının önemi, ürünlerin hijyenik bir şekilde işlenmesi ve uygun sıcaklık ve nem oranlarının sağlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, aflatoksin ve okratoksin gibi toksinlerin kontrol altına alınması için düzenli analizlerin yapılması gerektiği belirtildi. - AYDIN