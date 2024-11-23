Germencik'te Semt Pazarlarında Tartı Uygulaması Başladılar - Son Dakika
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Germencik'te Semt Pazarlarında Tartı Uygulaması Başladılar

Germencik\'te Semt Pazarlarında Tartı Uygulaması Başladılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan semt pazarlarındaki tartı uygulaması, vatandaşların alışverişlerinde şeffaflık sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Başkan Burak Zencirci, uygulamanın devam ettiğini ve vatandaşların memnun kaldığını belirtti.

23.11.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan semt pazarlarında tartı uygulaması sürüyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin talimatı ile pazardaki alışverişlerde şeffaflık sağlamak ve vatandaşların haklarını güvence altına almak amacıyla tartı uygulaması hayata geçirildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından pazar yerlerine yerleştirilen terazilerle, vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin ağırlıklarını kontrol edebilecek. Tartı uygulamasının başlatılmasının ardından, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek Başkan Zencirci'ye teşekkürlerini ilettiler.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Semt pazarlarımızda başlattığımız belediye tartısı uygulaması devam ediyor. Cumartesi günleri kurulan Ortaklar Semt Pazarımızda da vatandaşlarımız artık uygulamamızdan faydalanabilirler. Huzur ve mutluluğunuz için çalışıyoruz. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik'te Semt Pazarlarında Tartı Uygulaması Başladılar - Son Dakika

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