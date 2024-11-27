Germencik'te 'Şimdi Ne Olacak?' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek - Son Dakika
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Germencik'te 'Şimdi Ne Olacak?' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Germencik\'te \'Şimdi Ne Olacak?\' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 29 Kasım Cuma günü 'Şimdi ne olacak?' isimli tiyatro oyununa ilçede yaşayan herkesi davet etti. Kadına karşı şiddeti ele alan oyun büyük bir ilgi görüyor ve ücretsiz biletler temin edilebilecek.

27.11.2024 10:34  Güncelleme: 10:35
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 29 Kasım Cuma günü Germencik'te sahnelenecek olan 'Şimdi ne olacak?' isimli tiyatro oyununa ilçe halkını davet etti.

Her gösteriminde kapalı gişe oynayan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Şimdi Ne Olacak?' isimli oyun il genelinde sahnelenmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın usta oyuncuları tarafından kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Şimdi ne olacak? isimli tiyatro oyununun bu seferki durağı ise Germencik olacak. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda sahnelenecek olan tiyatro oyununa vatandaşları davet etti.

Vatandaşların ücretsiz biletlerini oyun öncesi temin edebileceklerini belirten Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan ve belediyemiz konferans salonunda sahnelenecek olan tiyatro oyununa tüm halkımız davetlidir. Ücretsiz biletlerinizi Germencik ve Ortaklar Kültür, Sanat ve Spor Merkezlerimizden temin edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik'te 'Şimdi Ne Olacak?' Tiyatro Oyunu Sahnelenecek - Son Dakika

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