Germencik\'te vatandaşa özel beslenme programı desteği

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını güçlendirmek amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediye bünyesinde görev yapan uzman diyetisyenler aracılığıyla ilçe halkına özel beslenme programları hazırlandığını açıkladı.

Sağlıklı bir toplumun doğru beslenmeyle mümkün olduğuna dikkat çeken Başkan Zencirci, yürütülen çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Zencirci, "Sağlıklı yarınlar için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren uzman diyetisyenlerimizle hemşehrilerimize özel beslenme programları oluşturuyor, sağlıklı bir geleceğe birlikte adım atıyoruz" dedi.

Belediye olarak halk sağlığını önceleyen projelere ağırlık verdiklerini vurgulayan Zencirci, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN