Germencik\'te sokaklar yenileniyor

Germencik Belediyesi ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda kilit parke taş döşemeleri tamamlanırken, bozuk yol noktalarında gerekli onarımlar gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci İstasyon Mahallesi Ziya Paşa Sokak'ta kilit parke taş döşeme çalışmaları tamamlanarak yolun modern ve kullanışlı hale getirildiğini belirtti. Yavuz Selim Sokak ile Ali İhsan Kalmaz Sokak'ta ise yol bozukluğu bulunan noktalarda ekipler tarafından çalışma yürütüldüğünü belirten Zencirci gerekli onarımlar yapıldığı kaydetti. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen çalışmaların, planlı bir şekilde Germencik'in tüm mahallelerinde devam edeceği sözlerine ekleyen Zencirci, belediye ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını vurgulayarak ilçenin altyapı ve üstyapı sorunlarını kalıcı çözümlerle ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti. - AYDIN