Germencik\'te Zincir Market Denetimleri Yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşların sağlığı ve ekonomik güvenliğini korumak amacıyla belediye ekipleri tarafından zincir marketlerde denetimler gerçekleştirildi.

Germencik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde özellikle fiyatlar, son kullanma tarihleri, tavsiye edilen tüketim tarihleri ve indirimle satışa konu olan soğuk zincir gerektiren ürünler mercek altına alındı. Denetimlerde ürünlerin hijyen şartları ile kasa fiyatları da kontrol edildi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci yaptığı açıklamada, "Germencik Belediyesi olarak halkımızın sağlığını ve hane ekonomisini korumak için denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz zincir marketlerde fiyat, son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi ve özellikle de kasada indirimle satışa konu soğuk zincir gerektiren ürünlerin denetimini gerçekleştirdi. Huzur, sağlık ve mutluluğunuz için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN