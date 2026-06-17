Gerze\'de Sağlık Personeline Eğitim

Sinop Gerze Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Gerze Toplum Sağlığı Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, Dr. Barış Özdemir tarafından "Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar" ile "Etik" konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, su ve besin kaynaklı hastalıkların oluşum nedenleri, korunma yöntemleri, halk sağlığı açısından önemi ve alınması gereken tedbirler ele alındı. Ayrıca sağlık hizmetlerinde etik ilkeler, mesleki sorumluluklar ve hasta hakları konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının amaçlandığı eğitim programında, katılımcıların soruları da yanıtlandı. - SİNOP