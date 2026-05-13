GESOB'da Yeni Başkan Ünal Akdoğan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GESOB'da Yeni Başkan Ünal Akdoğan

GESOB\'da Yeni Başkan Ünal Akdoğan
13.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünal Akdoğan, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nde (GESOB) gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlık seçimini Ünal Akdoğan kazandı.

Gaziantep esnafının merakla takip ettiği Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği olağan genel kurulu bugün yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne bağlı 71 odada ocak ayında başlayan ve mart ayında tamamlanan olağan genel kurul sürecinin ardından gözler birlik başkanlık seçimine çevrildi. Bugün yapılan genel kurulda esnaf temsilcileri sandık başına gitti.

Esnafın yakından takip ettiği seçimde mevcut başkan adaylarından Ünal Akdoğan ve İsmet Özcan delegelerin oyları için yarıştı. Genel kurulda delegelerin tercihi Ünal Akdoğan'dan yana oldu. İsmet Özcan 175 oy alırken, Ünal Akdoğan 359 oy ile yeni başkan seçildi.

Yapılan oylama sonucu Akdoğan, GESOB'un yeni başkanı seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Seçim süreci boyunca esnafın büyük ilgi gösterdiği genel kurulda, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Yeni dönemde esnafın sorunlarının çözümü, ekonomik destekler, mesleki gelişim çalışmaları ve oda yapısının güçlendirilmesi gibi başlıkların öncelikli gündem maddeleri olması bekleniyor.

Akdoğan'ın önümüzdeki günlerde yeni yönetim kadrosunu şekillendirerek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Aynı zamanda Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı olan Akdoğan, ocak ayında yapılan Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda yeniden başkan seçilmişti.

4 dönemden bu yana Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı görevini başarıyla yürüten Akdoğan'ın esnaf için yeni projelere imza atacağı bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GESOB'da Yeni Başkan Ünal Akdoğan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:03:13. #7.12#
SON DAKİKA: GESOB'da Yeni Başkan Ünal Akdoğan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.