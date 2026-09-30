Gestaş, Gökçeada'ya yarın bazı feribot seferlerini olumsuz hava nedeniyle iptal etti - Son Dakika
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Gestaş, Gökçeada'ya yarın bazı feribot seferlerini olumsuz hava nedeniyle iptal etti

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Gestaş, Gökçeada\'ya yarın bazı feribot seferlerini olumsuz hava nedeniyle iptal etti
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Olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Gestaş'ın duyurduğu iptaller, Kabatepe-Gökçeada hattında feribotla Gökçeada'ya gitmeyi planlayan yolcuları etkileyecek.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "01.10.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA
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