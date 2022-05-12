Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da - Son Dakika
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Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da

12.05.2022 08:57

'Gezen Sinema Tırı' Tavşanlı'da Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'Gezen Sinema Tırı' ilgi gördü.

'Gezen Sinema Tırı' Tavşanlı'da

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'Gezen Sinema Tırı' ilgi gördü.

"Gezen Sinema" Cumhuriyet Meydanı'nda Tavşanlılı minik öğrenciler ile buluştu.

Sinemaya gidemeyen öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmeti olarak "Gezen Sinema Tırı" ile buluştu. Öğrenciler, sinema tırında 'Rafadan Tayfa' isimli filmi izleme fırsatı buldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa'nın da katılımı ile çizgi film izleyen öğrenciler, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Gezen Tır proje koordinatörü Dursun Yavaş, Gezen Sinema Tırı hakkında bilgiler vererek, bundan sonraki duraklarının Afyonkarahisar olacağını söyledi.

İstasyon Mahalle Muhtarı Taner Gök böyle bir etkinlik düzenledikleri için emeği geçenlere teşekkür etti.

Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da
Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da
Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da
Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da

YORUMLAR
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Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gezen Sinema Tırı Tavşanlı'da - Son Dakika


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