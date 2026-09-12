Gezeravcı Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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Gezeravcı Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti

Gezeravcı Paris\'teki Uluslararası Uzay Zirvesi\'nde Türkiye\'yi temsil etti
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İlk Türk Astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti.

İlk Türk Astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti.

Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak Türkiye'yi temsil etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlk Türk Astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'ne katılarak ülkemizi temsil etti. Söz konusu zirve; devlet ve hükümet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getirdi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşılırken, ülkemizin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına da katkı sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gezeravcı Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gezeravcı Paris'teki Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti - Son Dakika
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