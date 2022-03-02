'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika
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'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi

02.03.2022 14:58

'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi Sincan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce Sincan Kültür Merkezinde 'Gezici Kütüphane Çalıştayı' programı düzenlendi.

'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi

ANKARA - Sincan Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce Sincan Kültür Merkezinde 'Gezici Kütüphane Çalıştayı' programı düzenlendi.

Sincan Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce Sincan Kültür Sanat Merkezi'nde 'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile çok sayıda milletvekili ve davetlilerin katılım gösterdiği programda Gezici Kütüphaneler hakkında bilgi verildi.

"Gezici kütüphaneler insanların adresine giderek kitap ihtiyaçlarını karşıladılar"

Gezici Kütüphanelerin pandemi de insanların ihtiyacını giderdiğini söyleyen Ercan," İçerisinde bulunduğumuz yapı henüz açılmış değil. Gezici kütüphane meselesi pandemi de çok daha farklı bir anlam ifade etti. İnsanların evlerinden çıkmakta zorlandığı bu süreçte gezici kütüphaneler insanların adresine giderek kitap ihtiyaçlarını karşıladılar" diye konuştu.

"Türkler okumaz tezini çürüttük "

Kütüphaneye üye olma sayısını 6 bin 500'den 65 bine yükseldiğini belirten Ercan, " Yıldır öylesine işbirliği içerisinde çalışıyoruz ki başımızda gençlere, eğitime ve kitaba çok önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Çok faydalarını görüyoruz. Birlikte 7 tane kütüphane yaptık ve kütüphaneye üye olma sayısını 6 bin 500'den 65 bine çıkardık. Türkler okumaz tezini çürüttük. Bir şehir kütüphanesiyle bu işi taçlandırmak istiyoruz. Biz Sincan'ı kültürün, sanatın, sporun merkezi yapmak istiyoruz. Çalışmalarımızla 105 bin genç için ne yapsak azdır diyoruz. Sağlam adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz. Şimdiden Çalıştay'a katkı verecek bütün misafirlerime teşekkür ediyorum" dedi. Program müzik dinletisinin ardından sonlandı.

'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi
'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi
'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi

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Sincan Belediyesi, Türkiye, Turizm, Sincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Gezici Kütüphane Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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