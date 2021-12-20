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GGC'den Sarıkaya'ya kınama - Son Dakika

GGC'den Sarıkaya'ya kınama

20.12.2021 09:51
GGC'den Sarıkaya'ya kınama

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, Muharrem Sarıkaya'nın bir programda yaşanan teknik soruna müdahale eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) yönetimi, Muharrem Sarıkaya'nın bir programda yaşanan teknik soruna müdahale eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

GGC yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i canlı yayında konuk ettiği programda reji ile yaşadığı teknik sorunu çözmeye çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir'e yönelik fiziki saldırı asla kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, "Meslektaşlarımıza yönelik saldırıların son bulması için çabalarken, benzer şiddetin 'gazeteci' sıfatıyla ekranlarda yıllarca boy gösteren bir kişiden görmeyi şaşkınlık ve büyük üzüntüyle izledik. Genç meslektaşlarımıza örnek olması gereken Sarıkaya'nın sergilediği bu tutumu şiddetle kınıyoruz. Genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı, camiamızın her alanında ter döken arkadaşlarımıza yapılmış sayıyor ve bunun 'kamuoyuna yansıdığı' için 'kamuoyu önünde' dilenen bir özürle geçiştirilmemesi gerektiğini bildirmek isteriz" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Ahmet Demir, Güneydoğu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GGC'den Sarıkaya'ya kınama - Son Dakika


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