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GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ne başvurular başlıyor - Son Dakika

GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ne başvurular başlıyor

07.01.2022 10:45
GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ne başvurular başlıyor

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasının 36'ncısı düzenleniyor.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından, 'Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' yarışmasının 36'ncısı düzenleniyor. Bu yıl başvurular, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü başlayıp 1 Mart 2022 Salı günü son bulacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri' başvuruları başladı. Ödüller belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla verileceği yarışmaya GGC üyesi olmayan gazeteciler de katılabilecek.

GGC Başkanı Mehmet Mucahit Ceylan, yarışma kapsamında gazete, dergi, radyo, televizyon, internet medyası ve Kürtçe eserlerin yanı sıra bu yıl ilk kez 'Basın Özgürlüğü' ödülü verileceğini açıkladı. Türkiye'deki basının ve gazetecilerin çok zor bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Başkan Ceylan, 'Basın Özgürlüğü' ödülüyle özellikle ihtiyaç duyulan ifade özgürlüğüne dikkat çekmeyi amaçladıkları söyledi. Başkan Ceylan, yarışmaya katılacak aday eserlerin 1 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'de gazeteciliğin zor şartlarda yapıldığı en önemli bölgedeki basın emekçilerinin bin bir güçlükle ortaya çıkardıkları haber çalışmalarının ön plana çıkartılıp, ödüllendirildiği bu ödül yarışması bölgedeki gazetecilerin hangi şartlarda mesleklerini icra ettiklerine de ayna tutacaktır" dedi. - DİYARBAKIR

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Cumartesi, Güneydoğu, Mart, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ne başvurular başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: GGC'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri'ne başvurular başlıyor - Son Dakika
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