GİBTÜ Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

GİBTÜ'da mezuniyet heyecanı

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji üniversitesi 2024-2025 mezunlarını verdi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4. Dönem mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. Öğrencilerin, velilerin, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleşen programda Rektör Prof. Dr. Şehmuz Demir, Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin çok genç ama aynı zamanda en hızlı ilerleyen, çok hızlı bir yükseliş gösteren üniversitelerden birisi olduğunu vurguladı.

Rektör Demir, "Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin 2025 yılı mezuniyet töreni için aranızda bulunmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi çok genç ama aynı zamanda en hızlı ilerleyen, çok hızlı bir yükseliş gösteren üniversitelerden birisidir. Allah'a şükür, geldiğimiz nokta itibariyle şu anda akademik anlamda ciddi bir yükseliş içerisindeyiz. Üç dilde eğitim yapıyoruz. Az önceki Suriyeli kardeşimiz, birinci olan kardeşimiz, Arapça öğretim gören bir kardeşimiz. Üniversitemiz İslam, Bilim ve Teknoloji kavramlarını bir araya getiren, bunu misyon edinen bir üniversite. Recek ayın sonunda, Haziran ayı sonunda, Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en büyük yapay zeka sempozyumu yapacağız. 500 kişi başvurdu ve bu 500'ü 300'e indirmiş olduk. 300 kişiyle uluslararası büyük bir sempozyum düzenleyeceğiz. ve Gaziantep'te yapay zekada da iddialı olduğumuzu herkese göstereceğiz. Şikayetleriniz, problemleriniz, mutlu günleriniz, sevinçli günleriniz oldu. Çok dert çalıştığınız, çalışamadığınız günleriniz oldu. Ama nihayetinde büyük bir emekle, yoğun bir emekle bugüne geldik ve mezun oluyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.