Gıda Denetiminde Uygunsuz Ürün İmha Edildi

12.09.2025 15:30
Tarım Bakanlığı, 11 bin 250 kg gıda ürününü inceledi, 1.316 kg uygunsuz ürün imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, uygunsuzluk tespit edilen ürünlerle ilgili Ankara'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLEN BİN 316 KİLOGRAM ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Bakanlık, 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürününün muhafaza altına alınarak incelendiğini ve uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürünün imha edildiğini açıkladı.

"GÜVENİLİR GIDA İÇİN SAHADAYIZ"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Güvenilir gıda için sahadayız. Ankara'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 11 bin 250 kilogram et ve tavuk ile çeşitli gıda ürünü muhafaza altına alınarak incelemeye tabi tutuldu. Uygunsuzluk tespit edilen bin 316 kilogram ürün ise imha edildi. İşletmelerin faaliyetleri durdurulmuş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak bizim için kırmızı çizgidir. Bu doğrultuda denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde;

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, ankara, Sağlık, Yerel, Tarım, Son Dakika

