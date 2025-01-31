Gıda Harcamaları 22 Bin Lira! - Son Dakika
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Yerel

Gıda Harcamaları 22 Bin Lira!

TÜRK-İŞ, 4 kişilik ailenin aylık gıda harcamasını 22 bin 131 lira olarak açıkladı.

31.01.2025 15:37
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ocak ayında 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını 22 bin 131 lira olarak açıkladı.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 72 bin 88 lira olarak açıklandı. Öte yandan, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 28 bin 756 lira olarak açıklandı.

Aylık gıda verilerinin de yer aldığı TÜRK-İŞ araştırmasına göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında gerçekleşti. Son 12 ay itibariyle değişim oranı yüzde 47,06 oldu, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 60,30 olarak hesaplandı.

TÜRK- İŞ tarafından süt, yoğurt, peynir gruplarında yapılan fiyat değişimi araştırmalarında, tespit edilen en yüksek artış yüzde 11,5 ile yoğurtta gözlemlenirken en düşük oranlı artış ise yüzde 5 ile sütte görüldüğü açıklandı.

TÜRK- İŞ tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta; dana kıyma ve kuşbaşı eti fiyatlarında da yılın ilk ayında artış olduğu açıklandı. Balık fiyatları da diğer ürünlerde olduğu gibi artış gösterdiği açıklandı. Yumurtanın fiyatının ise yüzde 3 oranında arttığı açıklandı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; yılın ilk ayında beklendiği üzere Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla 12,50 lira oldu. Grupta yer alan diğer ürünlerden un fiyatı değişmedi fakat pirinç, bulgur, makarna ve irmik fiyatlarında artış olduğu tespit edildi. Bu grupta ekmekten sonra görülen en yüksek artış yüzde 9 ile pirinçte oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gıda Harcamaları 22 Bin Lira! - Son Dakika

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