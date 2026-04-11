Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gıda Mühendisleri Odası Yeni Yönetimini Kurdu

11.04.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, yeni yönetimle gıda güvenliğini insan hakkı olarak savunacak.

(ANKARA) – TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 16. Olağan Genel Kurulu'nun ardından oluşan yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uğur Toprak olurken, Şehmus Alparslan İkinci Başkan, Süleyman Değerli Yazman ve Deniz Şahin Sayman, Tufan Gündüzalp, Zelal Kal ve Onur Aydın üye olarak yer aldı. Yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Toprak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gıdayı bir meta değil, temel bir hak olarak savunacağız. Çünkü biliyoruz ki; sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya erişim bir lüks değil, temel bir insan hakkı ve gıda güvenliği yalnızca teknik bir konu değil, aynı zamanda sınıfsal bir mesele. Mühendisliği sadece teknik bir uğraş değil, toplumsal dönüşümün bir parçası olarak görerek, tarladan çatala/çiftlikten sofraya, fabrikadan laboratuvara kadar emeğin sömürülmediği, doğanın talan edilmediği bir düzen için omuz omuza yürümeye, mesleki birikimimizi halktan yana kullanmaya, bilimsel doğruları kararlılıkla savunmaya ve meslek örgütümüzü daha güçlü bir mücadele alanına dönüştürmeye devam edeceğiz. ?Bu dönem de; mühendis asgari ücretinin uygulanması ve meslektaşlarımızın güvencesiz çalışma koşullarına karşı kararlı bir duruş sergileyeceğiz."

Gıda güvenliğinin bir lütuf değil, temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle; tarım ve gıda politikalarındaki yanlışlara karşı sesimizi yükselteceğiz. Dışa bağımlı olmayan, yerel üreticiyi ve kooperatifçiliği destekleyen kamucu politikaları savunacağız. Mesleki bağımsızlığımızı ve odamızın özerk yapısını her türlü baskıya karşı koruyacak; birlikte karar verme, birlikte yönetme ilkemizden ödün vermeyeceğiz. Daha gidecek çok yolumuz, büyütecek nice dayanışmamız ve sürdürecek tonla mücadelemiz var. Umudu örgütlemeye ve üretmeye devam."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:33
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:48:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.