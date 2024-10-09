Gimhae\'de Hitit Sergisi Açılışı ve Çorum FK Forması Hediye Töreni

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Hitit Sergisi'nin açılışı için Güney Kore'nin Gimhae şehrinde bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong'a Çorum FK forması hediye etti.

Hitit Sergisi açılışı ve bir dizi görüşmeler için Gimhae şehrinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kardeş şehir Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-Yong'a Çorum FK forması hediye etti. Belediye Başkanı Aşgın kardeş şehir olan Gimhae Belediye Başkanının da artık bir Çorum FK taraftarı olduğunu ifade ederek "Bir dizi görüşmeler ve Hitit Eserleri sergisinin açılışı için Gimhae şehrine geldik. Ev sahibi belediye başkanımıza şehrimizin takımı Çorum FK forması hediye ettik. Kendilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Kardeş şehrimizin belediye başkanı Hong Tae-Yong da artık bir Çorum FK taraftarı oldu." dedi. - ÇORUM