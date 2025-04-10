Giresun Belediyesi Denetim Raporu: Önceki Dönemdeki Harcamalar İncelendi

(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi'nin 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen oturumunda, belediye meclis üyelerine dağıtılan '2024 Yılı Denetim Komisyonu Raporu' hakkında değerlendirmelerde bulunan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, göreve geldiklerinde hizmette olmayan 50 adet kiralık aracın bulunduğunu, bu araçların kiralamalarının sonlandırılmasıyla aylık 18 ton akaryakıt tasarrufu sağlandığını, komisyon denetim raporunda elde edilen bulgulara göre önceki başkanın seçim kampanyasını belediye kasasından halkın parasıyla finanse ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

Denetim Komisyonu inceleme raporunda yer alan tespitlere göre, 2024 yılı için belirlenen bütçede yer alan harcama kalemlerinin yıl içerisinde 4 eşit dönemde kullanılması yönünde alınan karara uyulmadığı, yerel seçim öncesi dönem olan Ocak-Şubat-Mart aylarında yaklaşık 50 milyon lira fazla harcama yapıldığı belirtildi.

Taşıt ve iş makinası kiralama, temsil ağırlama, yiyecek, içecek, market, kırtasiye gibi harcama kalemlerine yönelik yapılan incelemelerde, Şenlikoğlu döneminde sadece 3 ayda yapılan 69 milyon 413 bin liralık harcamaya karşılık, mevcut belediye başkanı Fuat Köse'nin 9 aylık döneminde 74 milyon 789 bin liralık harcama yapıldığının belirtildiği raporda; söz konusu harcama kalemlerinde Şenlikoğlu döneminde aylık ortalama 23 milyon liranın üzerinde harcama yapılırken, artan enflasyona rağmen Köse döneminde bu rakam aylık ortalama 8 milyon 300 bin liraya düştü; aylık 15 milyon lira, yıllık 180 milyon lira tasarruf sağlandığı ifade edildi.

"Kısa vadeli olarak piyasaya yaklaşık 185 milyon lira çek dağıtılmış"

Komisyon raporunda yer alan bir başka tespitte önceki dönem belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun, görevini devretmek üzere iken; belediye bütçesinin finansal akışına uygun olmayan şekilde kısa vadeli olarak piyasaya yaklaşık 185 milyon lira çek dağıttığı, ayrıca yine kısa vadeli ve tek ödemeli 40 milyon lira banka kredisi borçlanmasına imza attığı belirtildi.

Raporda yer alan bir diğer nokta ise eski AK Partili başkan Şenlikoğlu'nun seçim kampanyasını yürüten ekip adına belediye özel kalem bütçesinden çok sayıda uçak bileti satın alımı yapıldığı, ayrıca 2024 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarında kuyumculardan yaklaşık 1 milyon lira tutarında gram ve çeyrek altın alımı yapıldığı, bu altınların kimlere hangi gerekçelerle verildiğinin kaydına rastlanılmadığı tespit edildiği belirtildi.

"Hizmette olmayan 50 adet kiralık araç bulundu"

Belediye Meclis Üyesi Yılmaz yaptığı açıklamasında; Denetim Komisyonu incelemelerinde tespit edilen bulgularla ilgili Giresun Belediyesi tarafından adli mercilere gerekli suç duyurularının yapıldığı, ancak bugüne dek herhangi bir gelişme olmadığını dile getirdi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; göreve geldiklerinde hizmette olmayan 50 adet kiralık aracın bulunduğunu, bu araçların kiralamalarının sonlandırılmasıyla aylık 18 ton akaryakıt tasarrufu sağlandığını, komisyon denetim raporunda elde edilen bulgulara göre önceki başkanın seçim kampanyasını belediye kasasından halkın parasıyla finanse ettiğinin anlaşıldığını söyledi. Köse, daha önceki dönemde tonu 40 bin 800 liraya alınan buz çözücü solüsyonu enflasyona rağmen bu sene 4'te 1'i fiyatına aldıklarını, ayrıca fahiş fiyatla alınan 60 tonluk solüsyonun kullanımı için ihtiyaç duyulacak hava koşulları yaşanmamış olmasına rağmen depolarda sadece 20 ton olarak tespit edildiğini ifade etti.