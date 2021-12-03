Giresun Belediyesi'nden toplu açılış - Son Dakika

Giresun Belediyesi tarafından Bulancak durağı mevkiinde yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve vatandaşların katılımıyla Bulancak durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesi, Alparslan caddesi cephe giydirme ve düzenleme projesi, yöresel ürünler pazarı projesi, saat kulesi projesi ve yeni belediye hizmet binasının toplu açılışı gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, anlatacak çok şeyleri olduğunu ancak pandemi nedeniyle yaptıkları hizmetleri anlatmaya fırsat bulamadıklarını ifade ederek, "Şimdi bu saatten sonra hem işlerimize devam ediyoruz hem projelerimize devam ediyoruz hem de yaptığımız projeleri sizlerle paylaşarak güzel açılışlarda sizlerle daha sık bir araya geleceğiz" dedi.

Başkan Şenlikoğlu, açılışı yapılan hizmetlerle ilgili şu konuşmayı yaptı:

"Bugün burada Bulancak durağı çevre düzenlemesi, Alparslan caddesi cephe giydirme ve düzenleme projesi, yeni hizmet binamız ve yöresel ürünler pazarımız ve saat kulemiz hepsi birlikte bu bölgeye değer katan yeni projelerimiz. Bizde bunları biriktirerek tek bir açılış projesiyle hep beraber sizlerle buluşturalım istedik. Bundan sonra imkan buldukça şehrimizin 28 mahallesinde yapmış olduğumuz ve devam eden hizmetlerimizi açmaya devam edeceğiz. Şu anda Bulancak durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesinin bedeli 6 milyon 750 bin lira, dış cephe giydirme projesinin bedeli 4 milyon 500 bin lira ve bu projemizin 2 milyon lirasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum destek verdi. Huzurlarınızda ona teşekkür ediyorum. Yine hizmet binamıza 8 milyon lira civarında yatırım yaptık. 3-4 noktadaki hizmetimizi tek noktaya toplayarak vatandaşımızın memnuniyetini ve vatandaşımızın hizmete ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli çalışmayı yaptık. Yine 550 bin lira değerinde yöresel ürünler pazarımızı oluşturduk. DOKA destekli yapmış olduğumuz yöresel ürünler pazarımızın birini Çınarlar mahallesinde inşa ettik ama onun açılışını henüz yapmadık. Bu şekilde devam eden, kamulaştırma bedelleriyle ve ışıklandırmasıyla bu bölgede ciddi bir bedelle yapılmış olan bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" - GİRESUN