Giresun\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri Düzenlendi

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Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi.

Depboy mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Atapark'ta devam etti. Buradaki etkinliklere Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanu Fuat Köse, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür, Nazım Elmaz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

"15 Temmuz hem yardan hem serden geçenlerin günüdür"

Programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Gözü dönmüş hainlerce sıkılan kurşunlara, atılan bombalara, yapılan saldırılara siper edilen bedenlerin ahirete bırakılan buluşmaların, hem yardan hem serden geçenlerin günüdür. Yaşadığımız bu coğrafyada kalıcılığımızı tescillediğimiz 1071 Malazgirt Zaferi'nden bugüne kadar içeriden ve dışarıdan gerçekleştirilen birçok saldırıya üzülerek tanık olduk. Artık bir asrını arkamıza aldığımız Cumhuriyet tarihimizde de bu saldırılar varlığını devam ettirdi. Demokrasi dışı birçok müdahalelerle millet iradesi yok sayıldı. Bunların sonuncusu ise 15 Temmuz 2016'da kahraman ordumuzun içine sinsice sızmış, FETÖ'cü cuntanın hain darbe girişimi oldu. Elhamdülillah, paçalardan ihanet akan bu darbe girişimi karşısında "Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar" diyen Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip milletimiz gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine cesur ve kararlı bir tutumla direndi ve beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever gerçek mensupları ile emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkıldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin verdiği bu mücadele; vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, milli bilince sahip bir milleti, hiçbir gücün durduramayacağını tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında konuşması sonrası demokrasi nöbeti başladı. - GİRESUN