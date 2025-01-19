Giresun\'da 400 Milyonluk Turizm Yatırımı

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Giresun'da 400 milyon liralık yatırım ile eski çöp dökme alanı turizme kazandırılacak

GİRESUN - Giresun'un turizm alanındaki büyüme hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak olan dev bir yatırım hayata geçiyor. Giresun'da 400 milyon liralık yatırım ile turizm sektöründe yeni bir atılım yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, şehirde yıllardır çöp döküm alanı doğa dostu bir yaklaşım ile turizme kazandırılacak.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun'un çevre ve turizm altyapısına yönelik projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, özellikle Aksu bölgesinde hayata geçirilecek çevre dostu projeler hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Milletvekili Elmas Yaptığı açıklamada, "Giresun'un doğusundaki eski çöp alanı, turizm açısından önemli bir cazibe merkezine dönüştürülmesi için yapılan çalışmalar, şehrin çevre ve turizm potansiyelini artırmayı amaçlıyor. İlimizin güzelliğine gölge düşüren çöp dağları tarihe karışacak. Aksu bölgesindeki eski çöp alanı, artık kültür ve turizm şehrimizin yeni yüzü olacak. Burada yapılacak yeni bir barınak, bölgeye önemli bir cazibe merkezi kazandıracak" dedi.

400 milyon liralık yatırımın detaylarını da paylaşan Milletvekili Elmas, "30 Aralık 2024 tarihinde Giresun'un güzelliğine güzellik katacak bir ihale yapıldı. 400 milyon liralık ihale kapsamında, çöp sahasına tahkimat yapılacak, balıkçı barınağı daha işlevsel hale getirilecek ve girişteki dolgu sorunu çözülecek. Ayrıca elde edilen alanlar yeni turizm alanları, çok amaçlı parklar ve turizm altyapısı için kullanılabilecek. Ayrıca, 'Sıfır Atık' projesiyle büyük yankı uyandıran AK Parti hükümetinin Giresun'a kazandırdığı Millet Bahçesi'nin de tamamlanmak üzere" diye konuştu.