Giresun'da düğünde çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
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Giresun'da düğünde çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

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Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesinde bir düğünde çıkan kavga, kadınlar ve erkekler arasında büyüyerek savaş alanına dönüştü. Kavgada sopalar ve bıçaklar kullanıldı ve polis ekiplerinin geç intikal etmesi tepkilere neden oldu.

06.07.2024 19:49
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Giresun'da bir düğünde çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

GİRESUN - Giresun'da dün akşam bir düğünde çıkan kavgada kadınlar ve erkekler birbirine girdi, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Teyyaredüzü Mahallesinde dün akşam saatlerinde bir düğünde çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi. Düğün salonunda iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavga, olayın büyümesiyle salonun dışına taştı. Her iki aileye mensup kadın ve erkeklerin karıştığı kavgada sopalar ve bıçaklar çekilince olay daha da büyüdü. Salonun dışındaki alanın her bir köşesine yayılan kavga, uzun uğraşlar sonucu sona erdi. Ayrıca polis ekiplerinin olay yerine geç intikal etmesi vatandaşların tepkisiyle karşılandı. O anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Giresun, Kavga, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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