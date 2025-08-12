Giresun\'da Feci Trafik Kazası: Bir Ölü

Giresun'un Espiye ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, saat 18.45 sıralarında ilçeye bağlı Adabük Mahallesi Karadeniz Sahil Yolunda 28 ACF 122 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin sürücüsü Ahmet Güner (47), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan ve yan yatan araç bir anda alev aldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ahmet Güner, hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN
