Giresun'da İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi

Giresun'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi toplandı. Belediye Başkanı Fuat Köse, 'Haksızlıklara karşı mücadele edeceğiz' dedi.

22.03.2025 19:03  Güncelleme: 22:25
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(GİRESUN) - Giresun'da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltılara tepkiler artarak sürüyor. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı millet iradesine karşı yapılan bu uygulamalara son vermek için meydanları bundan sonra da sürekli dolduracağız. Ekrem İmamoğlu halkın tercihidir, halkın iradesidir. Ekrem İmamoğlı yalnız değildir. Onunla birlikte tüm haksız, hukuksuz tutuklamalara karşıyız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce Giresunlu, Gazi Caddesi'nde yürüyerek Osmanağa Meydanı'nda toplandı.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP Giresun İl Örgütü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılım gösterdiği yürüyüşte; ellerindeki Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve dövizlerle hükümeti protesto eden vatandaşlar, 'hak, hukuk, adalet', 'susma, sustukça sıra sana gelecek', 'kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' sloganlarıyla yürüdü.

Yürüyüşün ardından Osmanağa Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, "Erdoğan iktidarı tükenen siyasi ömrünü uzatmak için artık topyekün bir millet iradesi gaspına gitmiştir. Bu yaşananlar sadece bir partinin değil 86 milyon yurttaşımızın geleceğine yönelik bir müdahaledir. Bu doğrudan milletin önüne konulan bir darbedir. Sandığa, seçime ve halkın iradesine karşı uygulanan bir darbedir" şeklinde konuştu.

"Her zaman alanlarda olacağız"

Son yıllarda Giresun'da yaşanan en kalabalık mitinglerden birine sahne olan Osmanağa Meydanı'nda konuşan Belediye Başkanı Fuat Köse ise sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Adalet sağlanana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" dedi.

Meydanda toplanan vatandaşların sloganlarıyla konuşması sık sık kesilen Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı millet iradesine karşı yapılan bu uygulamalara son vermek için meydanları bundan sonra da sürekli dolduracağız. Ekrem İmamoğlu halkın tercihidir, halkın iradesidir. Ekrem İmamoğlı yalnız değildir. Onunla birlikte tüm haksız, hukuksuz tutuklamalara karşıyız. Ülkemizde her geçen gün bir başka adaletsizlik yaşanıyor. Artık kimse susmamalıdır. Bu mücadele, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun'da İmamoğlu İçin Protesto Gösterisi - Son Dakika

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