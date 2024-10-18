Giresun'da Kar Yağışı Başladı

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Giresun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi

İş makineleri yol açma çalışmasına, çobanlar ise dönüşe geçti

GİRESUN - Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı kendini gösterdi. Giresun'un Kümbet, Bektaş, Sis Dağı ve Eğribel gibi yaylalarında kar yağışının etkili olmasıyla besiciler hayvanlarıyla dönüş yolculuğuna başlarken, Giresun İl Özel İdaresi ise yayla sakinlerinin mahsur kalmaması için ana güzergahlarda yol açma çalışmaları başlattı.

Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaylalarda kar yağışı kendini göstermeye başladı. Giresun'un yüksek kesimlerinde bulunan Sis Dağı yayla yolu, mevsimin ilk karı ile kaplandı.

Giresun İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların tehlikeye düşmemesi için bölgede yoğun bir çalışma yürüttü. Ekipler, Sis Dağı yayla yolunu açık tutmak ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için kar küreme çalışmaları yaptı. Yetkililer ise karla mücadele çalışmalarının devam edeceğini ve ekiplerin her an hazır olduğunu belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Eğribel Yaylası'nın bazı obalarında küçükbaş hayvan besiciliği yapan çobanlar ise sürüleriyle daha güvenli obalara doğru inmeye başladı.